摩洛哥少年身纏空瓶游泳偷渡　寧死不回國　未抵岸已在海中大哭

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-22 12:42

一名來自北非國家摩洛哥、游到西班牙海外領土休達（Ceuta）的少年偷渡者經歷，引起國際社會關注。面對最終都會被拘的命運，少年十分無奈，還未游到上岸，已在海中嚎哭。他上岸後被士兵帶走。少年滿臉哀求，情景令人心酸。為他與士兵溝通進行翻譯的西班牙軍人稱，少年被帶走之前曾說「寧死也不願回國」。

他手臂綁有多個空塑膠瓶，助他在海中浮起，讓他從摩洛哥領土一直游到休達。他在休達上岸後坐在地上，最終由軍人送到兩國之間的安全區。

路透社引述目擊整個過程的士兵Rachid Mohamed al Messaoui稱，少年自稱在摩洛哥無親無故。士兵說：「他不想回去，不在乎是否會凍死。他寧願死，也不願回摩洛哥。」

這位25歲的士兵說，從未聽過這麼年輕的人說出這些話。他稱，聽到少年這麼說，「你會感到沮喪，因你不能為他做更多而感到絕望。」

休達軍方發言人稱，目前仍不清楚這名少年之前的經歷。

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西班牙指控摩洛哥故意放寬邊境管制，縱容民眾闖入這個北非歐盟領土，為西班牙製造難民危機。

本周初數千摩洛哥「難民」跳海游泳勇闖休達，雖然大部份成年難民已被遣返回摩洛哥，不過尚有數百名未成年者於法不能被隨意遣返。

休達的海灘位於摩洛哥一端，人口8萬。它與摩洛哥距離僅數百米。

路透社22日稱，休達一直在將這些移民送回摩洛哥。在17至18日之間，有約8,000人抵達休達，當中逾6,500人已被遣返回國。