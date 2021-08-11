印度9歲「賤民」女童疑遭姦殺事件　政府向家屬賠償

印度一名來自低種姓階層「賤民」（Dalit）的9歲女童8月1日懷疑遭姦殺事件，引起當地極大迴響。德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）10日批准遇害女童的家人提供100萬盧比的特惠金。



《今日印度》8月11日報道，女童被姦殺後，包括受害者的父母在內的數百名當地人在事發地點附近連日抗議，要求對罪犯處以死刑。

事件發生於1日，女童到住所附近、位於德里西南部的火葬場取水。其後有4名男子致電女童母親，指女童觸電身亡，要求母親趕到火葬場。女童母親向印媒稱，她到場後看到女兒遺體，女兒嘴唇已是藍色，手有燒傷痕跡，但之後在未經家人同意下，女童遺體遭火化。家人質疑女童生前曾遭1名神職人員和3名火葬場工人侵犯，他們又稱，4人曾叫他們不要報警。

8月4日，印度主要反對黨國大黨的支持者在新德里參加燭光集會，抗議一名9歲女孩遭姦殺。（Reuters）

凱傑里瓦爾3日曾在Twitter上稱，女童死亡案殘暴而可恥，需改善德里的法律和秩序情況。他在4日親自慰問女童家屬，並下令調查事件，同時宣布提供補償。而德里警方表示已拘捕4名疑犯作進一步調查。反對派領袖、國民大會黨議員甘地（Rahul Gandhi）3日在Twitter上寫道：「賤民的女兒也是國家的女兒。」

印度自獨立以來已經廢除種姓制度，但在當地社會中，仍充滿對「賤民」或較低種姓階層的歧視，成為根深蒂固的社會問題，因此在這次事件中，女童的「賤民」身份也備受關注。