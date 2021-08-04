印度9歲「賤民」女童疑遭強姦和謀殺　示威者連續4天上街抗議

印度一名來自低種姓階層「賤民」（Dalit）的9歲女童8月1日死亡，家人懷疑她生前遭4名男子強姦和謀殺，事件引起社會高度關注，德里（Delhi）示威者在8月1日至4日連續4天上街抗議，他們手持寫有「給小女孩公義」的橫額，又要求法院對4名疑犯判處死刑。



印度示威：印度德里一名9歲賤民女童疑在8月1日被強姦和謀殺。圖為8月3日，德里示威者上街抗議包括總理莫迪在內的人沒為女童發聲。（Reuters）

《衛報》3日報道，女童1日到住所附近、位於德里西南部的火葬場取水。報道提及，4名男子同日致電女童母親，指女童觸電身亡，要求母親趕到火葬場。女童母親向印媒稱，她到場後看到女兒遺體，女兒嘴唇已是藍色，手有燒傷痕跡，但之後在未經家人同意下，女童遺體遭火化。家人質疑女童生前曾遭1名神職人員和3名火葬場工人侵犯，他們又稱，4人曾叫他們不要報警。

德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）3日在Twitter上稱，女童死亡案殘暴而可恥，需改善德里的法律和秩序情況。他稱會在4日和女童家屬見面。反對派領袖、國民大會黨議員甘地（Rahul Gandhi）3日在Twitter上寫道：「賤民的女兒也是國家的女兒。」

印度自獨立以來已經廢除種姓制度，但在當地社會中，仍充滿對「賤民」或較低種姓階層的歧視，成為根深蒂固的社會問題，因此在這次事件中，女童的「賤民」身份也備受關注。