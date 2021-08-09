「黑澀會」美女成員接種新冠疫苗集齊副作用　歷時12小時心力交瘁

曾參加《我愛黑澀會》的「米奇」黃鈺文，當過記者、主播，去年則到新加坡展開新事業，葡萄酒講師，並不時會在社群網站上分享生活日常。她7月初時曾透露已接種莫德納（Moderna）第一劑，近日也完成第二劑接種，不過打完後的副作用讓她直問網友：你們打莫德納也燒到亂七八糟嗎？



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黃鈺文本月6日透過Instagram限時動態分享接種後的反應，先是冷到發抖，發燒，還伴隨著肌肉痠痛、頭痛、肚子痛，想吐，最後她實在忍不住，吃了止痛藥，整個過程約12小時，讓她直喊「心力交瘁好累喔」，目前她已沒事，不過也好奇問大家：你們打莫德納也燒到一個亂七八糟嗎？

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