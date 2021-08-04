新冠疫苗再現恐怖副作用？打完針後皰疹纏身　台醫生：與疫苗無關

有台灣診所碰到病人打疫苗後，出現帶狀皰疹，認為可能是壓力、焦慮或打疫苗後免疫低下造成，但有其他醫師分析，這打疫苗和出現皰疹，沒有相關性，只是時序剛好重複，要注意的反而是，有帶狀皰疹代表免疫低，可能影響疫苗效力，不過打完二劑還是能刺激抗體生成，另外打疫苗也得注意，可能出現淋巴腫脹的併發症。



打完疫苗帶狀皰疹纏身成身生粒粒！網傳新冠疫苗再現恐怖副作用 台醫生：與疫苗無關（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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衣服掀開腰間長滿，紅紅一顆一顆，帶狀皰疹纏身，有診所PO文，說莫德納手臂和打疫苗後的，帶狀皰疹越來越多，提醒大人要打該疫苗，和小朋友記得追加水痘疫苗，該診所認為多半是壓力、焦慮，和打疫苗後免疫下降，但其他醫師認為，這只是「剛好」。林口長庚醫院副院長邱政洵：「這個只是在時序上，有剛好有這個重複性，但事實上它沒有因果關係。」

可能在打疫苗前，身體免疫力低才會「生蛇」，目前沒有醫學證實，和疫苗副作用有相關聯。 新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「(出現)帶狀皰疹的時候，就代表當下的抵抗力是比較低，我們也會擔心說這類的情形，是不是在疫苗防護上，或是及時產生的抗體，是不是生成效果會稍微差一點。」

台灣醫師也表示不用擔心，疫苗第二劑打下去，還是有機會，刺激抗體生成，但確實有人打疫苗後，脖子淋巴結出現腫痛。 台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳：「可能會合併頭頸部，會有一些感染，尤其是在五官科的部分，因為有些人它可能在打疫苗當下，會有一些小感冒。」 醫師分析，打完mRNA疫苗，會分布在體內淋巴組織，刺激淋巴系統，輕微腫和發炎是正常現象，只要幾天休養會慢慢消腫，不會產生後遺症，想避免類似併發症，均衡飲食基本的睡眠充足，才是上上策。

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