中加關係｜逾60%受訪加拿大人抵制2022北京冬奧會

俄媒8月11日稱，民調研究公司Nanos Research的調查結果顯示，在中加關係日益緊張的情況下，64％受訪加拿大人支持抵制2022年北京冬奧會。



俄羅斯衛星通訊社8月11日文章稱，在調查期間，加拿大人被問及：鑑於中加兩國關係緊張，您是否支持加拿大抵制2022年北京冬奧會？

結果顯示，45%的受訪者表示完全支持抵制冬奧會，19%的受訪者表示基本上會支持。15%的加拿大人反對抵制冬奧會，還有14%的人表示不太贊成抵制。其餘的受訪者表示難以回答。調查在7至8月之間進行。

文章還稱，2018年12月，在温哥華應美國要求拘押華為公司首席財務官孟晚舟之後，中加兩國關係緊張起來。

另外，8月11日，中國遼寧省丹東市中級人民法院依法對加拿大籍被告人斯帕弗（Michael Spavor）為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

此前一天，8月10日，中國遼寧省高級人民法院對加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品上訴一案，依法進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。