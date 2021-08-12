華為孟晚舟代表律師稱美國不是世界警察

華為首席財務官孟晚舟的律師在最後一輪庭審中稱，美國不是世界警察，美國和加拿大政府就其涉嫌濫用權力的唯一補救措施，就是停止引渡她。



孟晚舟的辯護律師派薩納（Tony Paisana）8月9日向法官「不當行為絕不能容忍，因為這樣會縱容甚至是招致類似行為」。

這次庭審為首次引渡判決之前的最後一輪庭審。

控辯雙方此前已就「程序濫用」4項方面作庭辯。孟晚舟一方稱，美國前總統特朗普（Donald Trump）在她2018年12月1日被捕後10天發言，稱如對美國貿易及國家安全有利，他必要時定會干預此案。她代表律師稱，特朗普想藉孟晚舟獲得經濟方面的「贖金」以及用她作為「討價還價的籌碼」。

孟晚舟律師還稱，香港滙豐銀行清楚華為與星通（Skycom）關係，故此美國對華為控以欺詐罪並不成立，且被指控的行為發生地點以及有關方面，都與美國無關，華府的起訴違反國際習慣法（Customary international law）。

她的代表律師也也指出，加拿大邊境服務局在逮捕過程中濫用司法權力，將她的電子裝置密碼發送予警方，這是反私隱法。

加拿大檢察官弗雷特（Robert Frater）則稱孟晚舟團隊大大誇大特朗普的言辭。此外控方律師認為她的律師團隊關於「程序濫用」的觀點是「陰謀論」。

引渡案已進入最後一輪聽證會，這是法官作判決前的最後一輪庭審。外界普遍認為，法院會在秋季作出判決。聽證會預期會舉行至8月20日，最初的辯論將集中在美國檢察官在向加拿大提出引渡要求時，是否嚴重歪曲針對孟晚舟的指控。