新冠肺炎｜世衛呼籲所有政府合作加快病毒溯源調查

世界衛生組織8月12日呼籲所有政府合作，加快新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）溯源調查，並且去政治化。世衛重申，病毒溯源不應該是一種責怪、指責或於政治方面得分的行為。



世衛表示，中國和其他一些會員國已經就進一步研究新型冠狀病毒「實驗室假設」的基礎致函世衛組織。

圖為2021年2月3日，世界衛生組織的專家前往武漢病毒研究所考察。（Reuters）

世衛指，審查第一階段研究報告時，確定沒有足夠的科學證據排除任何假設。具體而言，為了澄清「實驗室假設」問題，重要的是要獲得所有數據，考慮科學最佳做法，並研究世衛組織已經建立的機制。

世衛稱，尋找一種新病毒的起源是非常困難的科學任務，需要時間。世衛致力遵循科學。世衛呼籲各國政府擱置分歧，共同努力提供所需的所有數據和獲取途徑，以便盡快開始下一個系列研究。

世衛強調，各國具有集體責任本著真正的伙伴精神共同努力，並確保科學家和專家有必要的空間來尋找一個世紀以來最嚴重流行病的根源。根據已經對一些事實了解的基礎，下一系列研究將包括進一步檢查最早病例的原始數據和2019年潛在早期病例的血清。獲取數據對於深化科學家對科學的理解至關重要，不應以任何方式政治化。