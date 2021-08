新冠肺炎｜論文稱美國2008年已可人工合成SARS樣冠狀病毒

「美國2008年已人工合成SARS樣冠狀病毒」,美國13年前一份公開發表的論文被挖出。這與病毒溯源是否有重要關係?



中國《科技日報》注意到一篇2008年發表在美國《國家科學院學報》月刊上的論文。

論文稱,「在這裏,我們報告了一項規模最大的、人工合成的,可複製的生命形態。」

論文在摘要裏寫道:這項研究完成了一種全長29.7kb的SARS樣冠狀病毒的從頭設計、合成和激活。

《科技日報》在8月5日的報道中詳細介紹上述論文的主要內容。

它2008年11月在《美國科學院院刊》發表,題目是《合成重組的蝙蝠SARS樣冠狀病毒在培養的細胞和老鼠中具有感染性》(Synthetic recombinant bat SARS-like coronavirus is infectious in cultured cells and in mice)。

論文記錄了整個全新冠狀病毒從設計、創造到復活,從刺突蛋白的構建到感染試驗,整個過程在實驗室中復刻了全新冠狀病毒的產生和感染過程,這一論文當時引發關注,不少媒體以「美國科學家實驗室成功重建非典病毒」做了報道。

論文的通訊作者是被稱為「冠狀病毒之父」的美國北卡羅來納大學流行病學系教授巴里克(Ralph S. Baric)。

巴里克在論文發表時稱,「現在我們有能力設計、合成各類SARS樣冠狀病毒。」

該論文詳細記錄了從頭設計、合成並激活SARS樣冠狀病毒的方法,並特別驗證了這種人造病毒不僅能讓小鼠感染患病,還能侵襲人類的氣道上皮細胞。

據稱,巴里克擁有設計、合成各類SARS樣冠狀病毒的能力。

在論文中提到,「設計、合成」是指無需自然中的病毒,只需要使用商業合成的DNA「碎片」,就能造出一個病毒。

《科技日報》稱,巴里克或已將自己的研究成果用於軍事用途。他的多項授權專利的發明人中出現了美國馬里蘭州德特里克堡(Fort Detrick)的研究人員。