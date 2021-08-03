新冠病毒溯源｜CGTN發布多國民調：83%呼籲對美國調查

病毒溯源問題中美持續交鋒。中國官媒智庫進行的最新全球民調顯示，83.1%參與投票的多國網民支持對美國進行新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源調查。



7月30日晚，中國環球電視網（CGTN）智庫用聯合國六種官方語言，包括漢語、英語、西班牙語、法語、阿拉伯語與俄語等，在YouTube、Twitter、Facebook、接觸網和微博、微信等社交媒體上發布民意調查問卷。

調查顯示，各國網民在回答問題時普遍注意到這樣一些事實，2019年7月起，美國維珍尼亞州發生不明原因呼吸系統疾病、威斯康星州暴發大規模「電子煙肺炎」。

2019年7月，德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室突然被美國疾病控制和預防中心（CDC）關閉，2019年12月至2020年1月美國9個州常規捐血存檔樣本中，新冠病毒檢測抗體有106份呈現陽性反應。

調查結果顯示，參與投票的83.1%全球網民主張世界衛生組織（WHO）應該調查美國。

在Twitter上，86.4%的俄語網民要求調查美國；在YouTube平台上，88%的法語網民支持對美國進行病毒溯源調查。

中國網民對這一問題的反應最強烈，在微博平台上，96.5%的中國網民要求對美國進行新冠病毒溯源調查。