中美關係｜舍曼晤秦剛美國聲明簡短　中美內文差異大

中美關係最新消息公布，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）8月12日會見中國新任駐美國大使秦剛。美方僅發布簡短聲明，與中方聲明有明顯分別。



8月12日，美國副國務卿舍曼在華盛頓的美國國務院會見了中國新任駐美國大使秦剛。

美國國務院網站發布簡短聲明，稱美國致力於就中美關係各項議題繼續進行討論。

聲明稱：8月12日，美國副國務卿舍曼會見了中國駐美國大使秦剛，歡迎他訪問華盛頓。

舍曼副國務卿回顧了她上個月（7月份）在天津與中國官員會晤時提出的問題，並表示美國致力於繼續進行討論。

中國駐美大使秦剛7月28日抵達美國，準備履新。（中國駐美大使館圖片）

根據中國駐美國大使館網站發布的消息，秦剛表示，當前中美關係站在新的十字路口。

秦剛說：「我將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。」

中方發布的消息稱，雙方並就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切對話溝通。

另據中國官媒新華社報道，中國駐美國大使秦剛12日會見美國常務副國務卿舍曼，在會見結束後對記者發布講話。

秦剛在會見結束後對記者表示，雙方談得很深入，也很坦誠，充分交換了意見。

「雙方一致認為，中美雙邊關係非常重要，要通過對話溝通解決問題，管控好分歧和矛盾，改善兩國關係。」

秦剛強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，他向舍曼明確闡述了中方立場。

在美國國務院發布的簡短聲明中，完全未提及「管控分歧」，「改善關係」等表述與台灣問題。

秦剛在會見舍曼後在Twitter發文，稱「感謝舍曼副國務卿在我隔離結束的第一天會見，期待與美方同事繼續開展對話與溝通，推動中美關係朝着理性、穩定、可控、建設性方向發展。」