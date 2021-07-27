美國副卿訪華｜舍曼與王毅會談　美方通稿全文

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月26日與中國務委員兼外長王毅會面時，就河南嚴重洪災向中方表達華府的誠摯慰問，並就一系列議題坦率且公開地討論。



舍曼25日起一連2天訪問中國，26日下午在天津會晤王毅及其他官員。美國務院指，2人坦率且公開地討論一系列議題，展示中美間維持開放的溝通渠道有多重要。

美國務院指，為負責任地管理中美關係，雙方已討論設定條款的數種方法。舍曼強調，美國歡迎兩國間激烈競爭，有意繼續加強自身競爭力，但不尋求與中國發生衝突。

通稿指，她私下就中方一系列行動提出疑慮，這些舉動有悖美國、華府盟友及夥伴的價值觀和利益，破壞基於國際規則的秩序。

中美關係：中國務委員兼外長王毅7月26日在天津與美國副國務卿舍曼會面。（AP）

人權

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）辦公室稱，舍曼特別提到美方在人權方面的憂慮，包括北京在香港的反民主鎮壓、新疆的持續種族滅絕和反人類罪、西藏的虐待行為，以及削減傳媒訪問權利及新聞自由。

她還談到，華府對有關北京政府在網絡空間的行為，以及穿越台灣海峽、東海和南海表示擔憂。

美加公民被拘留

通稿指，舍曼談及數名美國和加拿大公民在中國遭拘留或禁止離境的個案，提醒中方官員，人民不是討價還價的籌碼。

新冠溯源研究

舍曼重申，美國關注中國不願意與世界衛生組織（WHO）合作並允許於中國進行第2階段新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源調查。

中美合作

舍曼同時申明中美在全球利益領域合作的重要性，這些領域包括氣候危機、禁毒、不擴散核武，以及朝鮮、伊朗、阿富汗和緬甸等地區的問題。

她26日上午已與中國外交部副部長謝鋒會談。