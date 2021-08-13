日本希望澳洲帶頭抵制：不要讓中國實現主導亞太

日本防衛大臣岸信夫8月12日發出警告，中國正試圖用武力改變地區現狀，呼籲澳洲和其他盟國加強努力，確保北京不會實現主導地位。



澳洲《悉尼先驅晨報》8月13日報道，岸信夫對整個印度洋—太平洋地區安全局勢發表立場，認為美國和中國之間不斷變化的力量平衡「已經變得非常明顯」，而關於台灣的軍事平衡已經「大大偏向北京」。指出「北京正試圖在武力和脅迫的支持下單方面改變現狀，他們試圖把它變成一個既成事實」。

岸信夫強調「為了讓我們能夠應對這些挑戰，我們必須做的是增強我們自己的防禦能力，日本的防衛政策不針對任何特定國家，但鑑於日本周圍的安全環境正變得更加嚴酷，我們必須建立一個可以保護自己的結構」。

岸信夫再次提到，「台灣的防務穩定非常重要，不僅對日本的安全，而且對世界的穩定也是如此。澳洲在東南亞地區以及太平洋島嶼上空有相當大的影響力，因此，我希望澳洲能表現出領導力」。

2021年7月22日，岸信夫在社交媒體上發布和日本《防衛白皮書》的合影，這份白皮書提到了台灣問題。（Twitter@岸信夫）

此外，岸信夫還透露與北京進行誠實對話的最佳方式是直接在私人會議上進行。「我們利用首腦會議以及部長級會議，向他們坦率逐一轉達我們的關切，並要求他們採取具體行動」。

對於台灣問題，北京方面多次提出嚴正交涉和抗議，批評日本政要接連發表極其惡劣言論，粗暴干涉中國內政，是對中方的公然政治挑釁。強調台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。台灣問題事關中方核心利益，事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義。

中國駐日本大使館發言人還警告「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。如果有人企圖阻擾破壞中國統一大業，必將碰得頭破血流。」