美日印澳「四方安全對話」重點討論台海和平

美國國務院表示，即將舉行的「四方安全對話」（Quad）將重點討論維護台海和平的穩定性。



美國國務院8月12日發布聲明稱，由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」將召開資深官員會議，聚焦台海和平安全問題。

聲明中稱，這次的會議將以視像的方式舉行，要延續3月12日「四方安全對話」領袖峰會達成的歷史性討論基礎。

日本首相菅義偉（右一）3月12日在官邸出席以視頻形式舉行的「四方安全對話」。他身後的電視屏幕分別顯示美國總統拜登（左上）、印度總理莫迪（Narendra Modi 右下）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison 左下）出席會議的情形。（AP）

美國國務院還稱，與會官員將討論如何在共同關注領域強化合作，包括區域戰略挑戰、對抗假訊息、促進人權與民主、強化聯合國等國際組織，以及支持印太地區易遭脅迫的國家等問題。

值得一提的是，這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，「四方安全對話」首次提及台海問題。3月領袖峰會會後聯合聲明僅廣泛強調4國將會致力於確保區域自由、開放、包容與健全，並以民主價值作為基礎，不受脅迫約束。

8月10日，中國大陸外交部發表聲明，宣布召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐華大使，以表達對立陶宛允許台灣以「台灣」名義在立陶宛設立代表處的強烈不滿。

隨後，美國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國與北約 （NATO）成員國立陶宛站在同一陣線，強調每一個國家都應能決定其「一中政策」輪廓，不受到外在脅迫。