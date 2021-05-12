中國警告孟加拉別加入四方安全對話　孟方：外交政策由自己決定

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-12 16:30

孟加拉擬加入四方安全對話（Quad）？中國國防部長魏鳳和、中國駐孟加拉國大使先後對孟加拉提出警告，但遭到孟方強硬回擊，孟方強調「孟加拉外交政策由自己決定」。

據《日本經濟新聞》報道，中國駐孟加拉大使李極明警告孟加拉不要加入美國領導的四方安全對話，稱如果孟加拉國與印度、日本和澳洲一起加入四方安全對話，中孟兩國關係將受到「重大損害」。

孟加拉外長莫門（A. K. Abdul Momen）11日對中國大使的警告表達不滿。莫門告訴記者：「我們是一個獨立的主權國家。我們決定自己的外交政策。任何國家都可以堅持自己的立場。但是我們會考慮人民和國家的利益來做出決定。」

莫門表示，四方安全對話的成員中沒有一個曾就孟加拉加入該組織的問題與孟加拉進行接觸，這讓人不禁要問，中國大使李極明當初為什麼要提出這個問題。莫門說，李極明的言論為時過早。

莫門還表示，中國試圖干涉孟加拉的國家事務是不尋常的。他説：「我們沒想到中國會這麼做。」

報道指出，中國大使李極明表達了北京方面的觀點，即四方安全對話主要是為了反對中國，他說這就是日本加入該組織的原因。李極明強調說：「我們不希望孟加拉以任何形式參與這個聯盟。」

報道稱，目前尚不清楚中國官員為何把矛頭指向孟加拉國和四方會談。