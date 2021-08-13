世衛再推新冠溯源促中國分享資料　中國籲請尊重科學

世界衛生組織（WHO）8月12日發布聲明，呼籲包括中國在內的各國政府「將疫情去政治化」，分享原始資料。13日，中國外交部舉行新冠病毒（SARS-CoV-2）科學溯源專題吹風會，邀請各國駐華使節參加。外交部副部長馬朝旭指出，世衛第二階段溯源計劃並非基於中國-世衛聯合研究報告。



馬朝旭表示，世衛組織秘書處在未同成員國充分協商的情況下，提出了第二階段溯源工作計劃。這份工作計劃中方認為並非基於中國-世衛組織聯合研究報告，並沒有採納其中的科學結論和建議，理所當然地遭到了成員國的質疑和反對。

馬朝旭稱，已經有70多個國家通過致函世衛組織總幹事、發表聲明或者照會等方式，表明支持中國-世衛組織溯源聯合研究報告，反對溯源問題政治化。30多個國家對世衛組織秘書處的工作計劃明確提出反對或者保留意見。還有許多國家的政黨、團體、專家學者和媒體，以不同的方式表達反對政治溯源，堅持科學溯源的立場。

他指出，世衛組織是由成員國主導的，溯源工作事關重大，全球溯源工作應該也必須由成員國來主導，秘書處應該就全球溯源工作計劃同成員國充分協商，充分尊重成員國的意見，對當事國的溯源計劃更應該同當事國協商確定，在此基礎上才能有效開展合作，這也是世衛大會決議明確規定的。

馬朝旭強調，當前疫情反覆蔓延，加大疫苗公平分配，團結合作抗擊疫情是全國際社會共同的當務之急。溯源合作必須堅持科學的方向，必須反對政治化。中方將繼續本着科學的態度，同各方一道，積極開展全球科學溯源，為人類最終戰勝疫情作出中國的貢獻。