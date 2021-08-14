中國副外長馬朝旭：美國為何不敢開放德特里克堡實驗室

在新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源問題上，中美一直互相指責。中國副外長馬朝旭8月13日召開新聞發布會時，問美國為何不敢開放德特里克堡（Fort Detrick）實驗室。



2021年8月13日上午，中國外交部副部長馬朝旭主持召開新冠病毒溯源問題使節吹風會。吹風會以線上線下結合方式進行，160多位駐華使節和國際組織代表出席。

中國外交部副部長馬朝旭8月13日在新聞發布會上稱，中方積極同世衛組織開展溯源合作（中國外交部網站）

馬朝旭說，中方始終高度重視全球溯源工作，從疫情初期，中方就積極同世衛組織開展溯源合作，第一時間分享病毒基因序列，兩次邀請世衛專家來華開展溯源研究。

他稱，中方專家及時向世衛專家提交了中國方案，第一時間向世衛秘書處反饋了對其第二階段工作計劃的修改意見，中方正在積極落實聯合研究報告建議，願同各方分享中國溯源研究成果，中方反對的是政治溯源，反對的是違反世衛大會決議的溯源，反對的是拋棄第一階段聯合研究報告另起爐灶。

他批評，美國等個別國家罔顧事實，指責中國拒絕溯源合作，這完全是顛倒黑白、混淆是非。拒絕溯源的帽子戴不到中國頭上，戴到美國頭上倒很合適。

馬朝旭表示，中國—世衛組織聯合研究報告的形成，完全遵循世衛組織程序，採取了科學方法，已經被證明是一份有價值的、權威的、經得起科學檢驗、經得起歷史檢驗的報告。這份報告已由世衛組織正式發布，理應成為全球溯源工作的基礎和指南，任何企圖推翻和歪曲聯合研究報告結論的做法，都是政治操弄，也是對全球科學家和科學的不尊重。

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馬朝旭表示，武漢病毒所泄漏極不可能，這是中國—世衛組織聯合研究報告得出的明確結論，炒作「實驗室泄漏」論不得人心。他又指，美方在沒有任何事實根據情況下，大肆炒作「病毒從武漢病毒所泄漏」，這一做法既不科學、也不道德。他稱「美國自己把溯源的大門關得死死的，卻要再到中國溯源，請問這公平嗎？正常嗎？」

他指，事實上，美國才是實驗室問題最多的國家，近日，2,500萬中國民眾聯署要求調查德特里克堡實驗室，充分反映民眾的合理關切和正當要求。他反問，美國為什麼不敢開放德特里克堡，如果美國心裏沒有鬼，就應該邀請世衛組織去德特里克堡、北卡羅來納大學進行溯源調查。

美國方面有人認為，新冠病毒起源於武漢的病毒實驗室，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月11日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話時，要求專家組再赴華調查。

美國《華爾街日報》此前披露的一份情報報告顯示，在2019年11月，武漢病毒研究所的多名研究人員曾出現病情，這比報告首例新冠病毒感染病例的時間，提前了1個月。

美國總統拜登（Joe Biden）5月底下令美國情報機構加倍努力調查新冠病毒的起源。