中美關係｜秦剛與舍曼會晤之際　回顧近期重要事件

中美關係再有新進展，中國駐美國大使秦剛8月12日會見美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）。兩國關係近年因包括貿易、新疆、香港和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在內的問題而變得緊張。香港01整理過去一段時間相關重要資訊，讓讀者緊貼中美在貿易談判以及重整關係方面的進展。



美國貿易代表戴琪2021年5月27日與中國國務院副總理劉鶴通話，兩人討論美中貿易關係的重要性，與美國持續對美中貿易關係的檢視。這是她上任後首度與劉鶴通話。圖為美國參議院2021年3月17日一致通過戴琪出任美國貿易代表。她是當地首位有色人種女性擔任有關職位。（Reuters）

來到接近下半年，中美官員接觸增加。中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月27日上午通話後，6月1日又與美國財長耶倫（Janet Yellen）舉行視像會議。劉鶴和耶倫均認爲中美經濟關係非常重要。

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美國商務部長雷蒙多（Gina M. Raimondo）和中國商務部長王文濤6月10日舉行2周內第3次電話會議。雙方已就中美商務領域內有關問題交換意見，並同意繼續保持工作溝通。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月11日與美國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，雙方在包括香港、新疆和台灣在內多個議題交鋒。

圖為2021年8月2日，美國國務卿布林肯於國務院出席記者會。（AP）

美國在對華政策以及與華貿易方面，大致沿用特朗普時期的路線，對華徵稅及限制未見明顯減少。現任總統拜登（Joe Biden）6月3日擴大華府在前總統特朗普（Donald Trump）時代禁止美國投資與解放軍相關中國企業黑名單的行政命令。

華府6月23日禁止美國從新疆進口太陽能電池板材料多晶硅，7月9日又把23間中國企業列入出口管制實體清單。美國參議院7月14日也通過一項法案，禁止進口所有新疆產品。中國隨後在7月23日宣布制裁7個美國人員和實體。

七國集團（G7）峰會6月13日結束時發表對華措詞強硬的聯合聲明。七國集團領導人就新疆人權問題指責中國，呼籲香港保持高度自治，並要求在中國就新冠病毒（SARS-CoV-2）源頭問題進行全面調查。

G7峰會：七國集團領導人峰會6月11至13日在英國康沃爾郡卡比斯灣舉行。圖為與會者11日在伊甸園合照。（Reuters）

中美貿易關係在過去數年持續緊張，兩國自2017年4月起已經開始談判。中美2020年1月15日簽訂第一階段貿易協議後，談判進展因美國進入大選年有所停滯。美國總統拜登（Joe Biden）2021年上場後，雙方接觸增加。

中美2021年3月18日至19日在阿拉斯加會談，以在開場白及媒體拍照環節激烈爭拗開局，這一方面展示出正如中國國家主席習近平主席之前強調的「中國已經可以平視這個世界了」、北京無懼與美正面博弈，另一方面也證實，美國對華強硬是民主、共和兩黨的共識，即使拜登政府上場，華府都不可能大幅偏離這條路線。

根據美中2020年1月簽署的第一階段貿易協議，美國貿易代表署與中國官員每6個月舉行一次會談，討論協議執行狀況。