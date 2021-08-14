立陶宛外交部稱遭黑客襲擊　傳逾160萬份密件待價而沽

近日與中國發生外交爭拗的立陶宛，其外交部8月11日遭網絡攻擊。一名疑為黑客的人在RaidForumsz，一個亦為黑客使用的數據分享平台宣布，他將出售167.7萬份、 稱是竊自立陶宛外交部電子系統的機密電郵與文件。



立陶宛（Lithuania）外交部14日就事件發聲明時稱，攻擊來自外部，被認為是一不友善國家所為。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）稱外交部電子系統2020年11月曾被黑客入侵，事件近期才公開。他稱黑客與俄羅斯有關。他說最近一次襲擊發生在2021年8月11日，卻是不成功的。這說法與疑似黑客人士宣稱的有出入。

立陶宛名為Delfi的新聞網站稱，167.7萬份文件中，包括立陶宛對俄、白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）及格魯吉亞（Georgia）的政策也在其中。

台外交部長吳釗燮日前宣佈將在立陶宛設立「台灣代表處」，此事引發北京的高度不滿。中國外交部宣佈召回立陶宛駐使，亦同步要求立陶宛駐中國大使返國。台灣外交部發言人歐江安8月12日表示，未來台灣密切關注事情的後續發展。美方也在此事聲援立陶宛。 （截自YouTube @ 中華民國外交部）

Delfi以及立陶宛國家廣播電視台（LRT）稱，外泄密件包括立陶宛與外國、北約盟友的通訊往來，當中部份已被標明是「機密」。

疑似黑客稱，立陶宛外交人員在通訊中對美國披露，它反而對歐洲保密的資訊，當中包括包括「北溪二號」（Nord Stream 2）的資訊。那些信件亦討論到立陶宛與白羅斯及中國的連繫。

有RaidForumsz的用家稱，那些文件包括關於「涉及準備與白羅斯開戰」，包括「核打擊」。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）向Delfi證實，被竊的包括被列為「機密」等級的涉外文件。他稱外泄資訊「可能導致嚴重損害」，但「那是我不能公開披露的、可能的損害」。