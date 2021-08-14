英國普利茅斯槍擊案｜疑犯曾被吊銷持槍牌照　警方接受獨立調查

英國普利茅斯（Plymouth）槍擊案疑犯戴維森（Jake Davison）曾因被控襲擊而遭吊銷持槍牌照數月，參與情緒管理課程後，7月才重獲警方發放許可證。警察行為獨立辦公室（Independent Office for Police Conduct，IOPC）8月13日將調查戴維森如何獲得槍支和槍械牌照。



22歲的戴維森12日晚在屋內開槍殺死其母後走上大街，擊斃43歲男子馬丁（Lee Martyn）和馬丁年僅3歲的女兒，之後又在附近公園朝59歲的華盛頓（Stephen Washington）和66歲的謝潑德（Kate Shepherd）開火。華盛頓當場死亡，謝潑德送院後不治。案發期間還有另外2人同遭槍手開火擊中受重傷，不過無生命危險。戴維森其後在警方阻止他繼續犯案前吞槍自盡。

圖為英國普利茅斯民眾8月13日悼念槍擊案死難者。（AP）

戴維森2020年9月與2名青年發生爭執後，同年12月遭警方控告襲擊並吊銷持槍牌照。由於戴維森無前科且同意參加情緒管理課程，警方今年7月把槍支及牌照發還給他。英國監警部門IOPC指，將就警方處理戴維森持槍執照展開正式調查。

戴維森犯案前曾在網上表達自己對母親的仇恨，其心理健康狀況受人質疑。

大批民眾13日晚帶鮮花和蠟燭到普利茅斯一個公園集會悼念。首相約翰遜（Boris Johnson）亦在Twitter推文致哀。