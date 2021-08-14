阿富汗軍隊20年來獲美國投資830億美元支援　為何仍不敵塔利班？

美國過去20年向阿富汗安全部隊投資超過830億美元（約6457億港元），提供武器、裝備與訓練，試圖助當地政府建立一支強勁及獨立的軍隊，但隨着美軍離開，武裝組織塔利班自5月起攻城掠地、連戰皆捷，《紐約時報》指，此顯示美國在這方面的努力失敗了。阿富汗政府軍無力對抗塔利班，還在於軍隊存在「報大數」、成員不認為值得為政府賣命等問題。



軍隊「報大數」

英國廣播公司（BBC）報道，在官方文件上，阿富汗軍警人員的數目是超過30萬人，包括陸軍、空軍及警察，但在現實中，阿富汗往往面對無法達到招聘目標的問題，在軍隊與警隊中，當地都有傷亡率高、成員擅離職守、貪腐多的問題，甚至有些軍警人員根本不存在，他們只是在帳面上出現、讓行為不當的指揮官藉此領取更多薪酬的「鬼士兵」。

《紐約時報》8月13日刊出的文章也指出，阿富汗政府軍實際人數遠低於帳面數字，官員卻時常視而不見，任由帳面數字歪曲，成為官員默許的貪污。

圖為8月13日塔利班人員在阿富汗加茲尼市內站崗。（AP）

文章指出，當塔利班趁美國撤軍發起攻勢，軍人要對抗，但這個「報大數」問題，令安全部隊人員更認為不值得為總統加尼（Ashraf Ghani）的政府賣命，此信念有增無減。

對待遇差的不滿

當地軍人還對待遇差感到不滿。報道指，在第二大城市坎大哈（Kandahar）淪陷前，當地前線經歷數以星期計的戰鬥後，卻接連數天只收到一箱滿是污泥的薯仔，這些薯仔理應只是一個警察小隊的日常配給，但士兵們除了各式各樣的薯仔外，就再也沒有收到其他配給，飢餓和疲乏磨垮他們的士氣。

阿富汗空軍機師亦指，在冒着敵火執行疏散任務後，比起他們的安危，長官更關心飛機的狀況。

報道指，位於昆都士（Kunduz）的阿富汗陸軍217軍團總部在8月11日淪陷。軍團司令Abbas Tawakoli說「不幸的是，一些國會議員與政客有意無意地，在敵人點起的火燄上淋油。」他說，沒有一個地區因戰敗而淪陷，但都輸在心理戰。