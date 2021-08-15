抗日戰爭勝利紀念日　金正恩與普京互致賀電

8月15日是第二次世界大戰對日戰勝紀念日，韓聯社8月15日報道，朝鮮領袖金正恩特意與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）互致賀電，祝賀光復節，同時紀念朝俄友好，彰顯合作決心。



金正恩在賀電中稱，在抗日戰爭年代，兩國對抗共同敵人的朝俄友誼，應對歷史的種種挑戰，世世代代繼承。朝鮮人民將虔敬地回眸為實現朝鮮解放，不惜獻出寶貴生命的蘇聯紅軍官兵。

圖為7月30日，朝鮮領袖金正恩主持人民軍工作會議。（Reuters）

金正恩表示，朝鮮願意繼續兩國悠久歷史和傳統的友好合作關係，將本着2019年符拉迪沃斯托克會晤中達成的協議精神，進一步加強和發展到新的戰略高度。

普京在電文中稱，兩國當年的友好傳統，如今已成為發展俄朝關係的牢固基礎。普京稱將履行2019年在符拉迪沃斯托克會晤中達成的協議，從而進一步推動互惠的雙邊合作。普京稱這將無疑為加強朝鮮半島和整個東北亞地區安全做出貢獻。

日本在1941年12月偷襲珍珠港，開展太平洋戰爭。蘇聯在成功擊敗德國後，對日宣戰並向日軍發動進攻，直至日本被美國丟下兩顆原子彈後投降。蘇聯其後在朝鮮半島扶植金日成建立朝鮮，在1946年蘇聯一名官兵曾捨身協助金日成擋下一次暗殺襲擊。

報道分析指金正恩和普京每年都會互致賀電紀念光復節。朝鮮近來與美國的矛盾加劇，格外強調與俄羅斯、中國、古巴等社會主義國家的團結。