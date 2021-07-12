東京奧運｜日韓矛盾至今未解　尋求奧運期間會晤或也難改善關係

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-12 08:00

奧運的開幕典禮中，會邀請外國政要參加，東京奧運亦不例外。日本傳媒6月消息指韓國總統文在寅有意借東奧訪日，但因為出現國內民情反對作罷。雖然日媒7月11日指文在寅與日本首相菅義偉或在開幕期間舉行峰會，惟日韓兩國的磨擦和矛盾不少，能否趁今次機會改善關係仍然未明。

圖為5月21日，韓國總統文在寅在青瓦台就執政4周年發言。日韓問題至今仍未改善。（Getty）

韓國外長鄭義溶5月28日因不滿日本在聖火傳遞的地圖上畫有獨島（日本稱的竹島），提出抗議並要求日本更正。前國會議長丁世均更表示若日本不予改正，將考慮鼓吹杯葛東奧。

當然這杯葛不太可能真正發生，而事實儘管韓國人不滿日本人的領土主張，但不認同把運動員捲進政治而令他們無法參賽，青瓦台亦表明未曾考慮杯葛東奧。只是在總統文在寅被指有意借東奧訪問日本時，民調卻顯示有超過六成的國民反對文在寅訪日。

除了領土主權爭議，日韓的磨擦還包括二戰強徵勞工賠償，及至今仍未解決的慰安婦問題。而且這磨擦是跨黨派的，包括保守派的國民力量黨，亦不會接受日本的態度。

圖為6月17日，日本首相官義偉在在東京出席疫情相關記者會。日本被指單方面取消原定在G7舉行的日韓首腦會談，但日方否認。（Getty）

自2018年韓國最高法院裁決要求日企就二戰期間強徵勞工問題賠償後，日韓關係逐漸轉差。2019年韓國同時宣布推翻前朴槿惠總統與日本簽訂的慰安婦賠償協議，要求日本再次就慰安婦問題道歉，惹起日本極大不滿。兩國更在2019年夏季一度相互實施出口限制，讓兩國關係跌至低點。

相關的問題至今仍未解決，兩國官員雖在2020年開始接觸，韓國亦提出企業賠償的分攤方案，但不獲日本積極回應，原定在七國集團（G7）會議上舉行的領導人會面亦遭取消。文在寅有意趁出席東奧開幕典禮期間訪日，尋求對日關係突破，但據報他與菅義偉之間的會晤可能僅得15分鐘，兩國很可能無法在短期內改善關係。