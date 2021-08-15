《黑寡婦》受中美關係惡化連累　或成首部未在中國上映Marvel電影

漫威（Marvel）影業2020年的首部重頭戲《黑寡婦》（Black Widow）於今年6月29日在全球首映。不過現在卻有媒體引述消息，指出《黑寡婦》可能不會在中國大陸上映，分析認為這與片中涉及的蘇聯情節及中美關係不佳有關，因此《黑寡婦》可能將成為第一部未在中國大陸公映的漫威電影。



《黑寡婦》自首映以來已經陸續在全球不同國家播映，不過未來恐怕不會在中國上映，大陸影視專業自媒體「一起拍電影」刊文指出，由於「故事情節」、「中美關係」和「中國片商與迪士尼間的關係惡化」等三個因素，讓《黑寡婦》電影恐在陸吃閉門羹。

電影中描述蘇聯政府派主角娜塔莎（施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演）前往美國做間諜，呈現80年代美俄之間各施計謀的明爭暗鬥，當中涉及的俄羅斯與前蘇聯情節與目前中國大陸「親俄疏美」的策略相違背，這是一點。

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其次，當前中美關係不佳，在新冠病毒的源頭問題上雙方交戰，中國大陸更稱美國為「全球第一抗疫失敗國」、「全球第一政治甩鍋國」等8個「第一」，因此對美國電影的審查可能更有意識形態上的考量。

再來，從去年的電影《花木蘭》（Mulan）開始，中國大陸與迪士尼相關部門的關係有逐漸惡化的趨勢。綜合以上影響，《黑寡婦》恐怕無法登陸中國大陸戲院。

不過亦有分析指出，考慮到從6月底到8月中的暑期國產保護策略，《黑寡婦》最樂觀僅能於8月下旬在中國大陸公映，不過票房就要再觀察。

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