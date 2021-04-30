迪士尼3年秘密打造真實Marvel英雄　背後是一個70年歷史神秘組織

環球趣聞
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先來看看這雙萌萌的小樹人（Groot），左搖右擺，舉手投足自然又流暢。

（迪士尼幻想工程部）
（迪士尼幻想工程部）

嗯？這莫不是漫威又出新電影預告片了？Nonono，點進下方圖輯仔細看看，這可不是電腦特效，而是真實存在的樹人。它誕生於迪士尼一直保密研發，代號為Kiwi的機器人項目，計劃於美國今年6月開啟的「復仇者樂園」（Avengers Campus）中正式和遊客見面。

為了製造出真實大小，能獨自保持平衡行走的虛擬角色，研究人員們前後耗時3年，終於讓Groot以十分驚豔的姿態出現在大眾的眼前……

一個70年歷史的神秘組織　除了小樹人還在現實世界製造出「他們」（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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看完這些幻想工程師們的驚艷作品，讓我們將目光放到部門的名字上——Imagineering。它由單詞Imagine（想像）和Engineering（工程）拼合而成，似乎也暗示着他們是將夢幻轉變成現實之人，正一步步將我們和想像的世界拉近。

對此，狂丸只有一個不成熟的小建議，希望小格魯特能加入和遊客對話的功能，畢竟他只有一句台詞，I am Groot~

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【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

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