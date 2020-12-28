Marvel電影宇宙2021大變革　女性與非白人大幅取代白人男英雄？

由於新冠肺炎疫情影響，全球各地粉絲無數的Marvel影視宇宙一整年都沒有推出任何新作，下一個階段恐怕要到2021年才啟動，在這新的10年之中，當家掛帥的英雄面貌可能會有很大的轉變，從演員口中、未來計畫的安排等推論，Marvel將會轉向女性和非白人領軍，傳統白人男性英雄的地位性會愈來愈被擠壓。

本月上旬Marvel所屬的迪士尼在投資日宣布的新片計劃已可明顯看出這個新方向，包括「鷹眼（Hawkeye）」、「女浩克（女變形俠醫／She-Hulk）」、「鋼鐵心（Iron Heart）」等，都由女性接手原本男英雄的位置，而另一齣影集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）」亦由非白人英雄「飛隼」接下新的「美國隊長」重任。原本預計是新階段打頭陣的電影「黑寡婦」已突顯女性的重要地位，另一部新題材英雄片「永恆族（Eternals）」以安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與莎瑪・希恩（Salma Hayek）兩位知名女星領銜，「女力當家」的態勢自是不言可喻。

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再加上都要拍續集的「黑豹」和「Marvel隊長」，也各自延續非白人和女性英雄的路線，已殺青的「上氣」則是第一部亞裔超級英雄片，拍攝中的「雷神4」也有妮坦莉寶雯（Natalie Portman）變成女版雷神的安排，看得出Marvel要扭轉白人男性扛主軸的傳統，不只是說說而已，是真的動作頻頻。

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不過傳統白男英雄也不會一下子馬上消失，「奇異博士2」、「蟻俠3」以及與SONY合作的「蜘蛛俠3」都還保留了原本的白男英雄，倒是已在籌拍中的Marvel自家版本「神奇四俠」，被推測極有可能遵照Marvel的新方針，把部分原作中的白人變成其他人種。

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