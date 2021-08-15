塔利班開進喀布爾　阿富汗政府軍連連棄戰　頹勢難挽2大原因

塔利班在阿富汗快速推進可謂外界始料不及，特別是美國。美國可以預料隨着他們的撤軍阿富汗政府會敗退，但未曾想過如此「兵敗如山倒」。



美國曾發表報告，指出隨着美軍與盟友的撤退，阿富汗政府最終會陷落。他們預料阿富汗可以運用美國留給他們的裝備及空中支援，一定程度減緩塔利班的進攻，形成糾纏狀態，給予時間讓外界能向塔利班施壓促成和談。但目前所見的，政府軍的狀況是「兵敗如山倒」。

但更正確的說，是塔利班幾乎未有遭遇政府軍特別的抵抗，大部分情況都是不戰而降。包括在14日陷落的馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif），當地政府軍先投降撤退，親政府的民兵組織亦只好一同投降。

阿富汗城市加茲尼，現已被塔利班所佔領。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）10日呼籲阿富汗應團結起來為自己而戰，暗示着美國對阿富汗部隊的不戰而降感到憂慮。美軍知悉阿富汗政府的形勢並不樂觀：政府內部腐敗，幾個月來未能支付阿富汗官兵的工資，被派往前線的士兵沒有足夠的食物裝備。但最少，應可以進行一定程度的抵抗。

美國防部發言人柯比（John Kirby）13日表示，政府軍擁有空軍，有現代化設備，受益於過去20年美國的培訓，而這些都是塔利班所沒有的：「現在是利用這些優勢的時候。」

惟這些優勢似乎對戰局無任何影響。美國未有考慮對前線軍人還是否一戰的意願——他們思前想後，感受到被美國拋棄，決定棄械投降。

圖為7月9日，阿富汗政府軍為於古扎拉地區的軍隊。（Reuters）

在給予拜登的簡報中，情報部門給了他保證，只要阿富汗能夠保持直升機和飛機的升空，政府軍將能保持空中力量和人數的優勢，即使塔利班持續推進，喀布爾最少也要一年半的時間才會受到威脅。但似乎這「一年半」已快轉至「數星期」，甚至是9月11日美軍全面軍之前。就在8月15日塔利班已開進首都喀布爾，標誌着組織全面掌控阿富汗的開端。