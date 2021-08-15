當原爆紀錄片成為「例行公事」日本年度反戰電視節目面對挑戰

8月15日是中國的抗日戰爭勝利記念日，也是日本的終戰紀念日。日本在1945年同日宣布無條件抗降，結束太平洋戰爭，為第二次世界大戰劃上句號。

日本每年的8月為紀念這日子，全國媒體上下都會一連數天播出與二戰相關的節目與紀錄片，一再提醒戰爭殘酷，不可重蹈覆轍。不過隨着一代人的離去，面向新世代這些紀錄片是否再有意義，讓日本媒體迎來挑戰。



日本媒體每年在8月15日前後，都會定期製作二戰相關的題材節目，在電視播放。最常見的內容是原爆，戰爭的殘酷及大量無辜的犧性。在日本相關題材的紀錄片、電影、動畫分多，只要是生活在今天的日本人，必定會看過數次。

圖為8月10日，東京銀座街頭。每年的8月都是日本重溫戰爭的一月。（AP）

戰爭紀錄片收視率低下

隨着世代時間的過去，戰爭的記憶亦逐漸褪色。今天日本有85%的國民都是在戰後出身，未曾經歷過戰爭。每年播放的戰爭紀錄片，收視率也愈來愈低。日本網絡電台ABEMA曾特別向年輕人做民調，詢問他們若電視會播放戰爭相關的節目時會否收看，只有約兩成的受訪者會表示感興趣。

也就是說，8月戰爭相關的節目，不太可能用來賣錢。

不過，也有認為拍攝戰爭節目，不是用金錢衡量。著名網絡討論區2ch創辦者，現網絡企業家兼電視媒體人西村博之表示，電視節目與電影及小說不同，那是一種「可以強制讓人觀看」的媒介，對戰爭無興趣的人，在8月只要打開電視不論如何都有機會觀看得到。

「只要讓每年出生的孩子，看過一次的《赤腳阿元》（著名反戰作品），讓他們得知道戰爭殘酷，每當出現戰爭話題的時候會覺得『這不會是一件好事』，養成這樣的價值觀已很足夠。」「要否搏取高收視率並不重要，一直播下去才是重點。」

朝更有趣題材挑戰吸引新世代

日本大腦科學家，SONY電腦科學實驗室上級研究員茂木健一郎表示，現代媒體的挑戰，在於如何用新的手法或題材，吸引新世代對戰爭題材節目的興趣。他列舉今年朝日電視在8月剛播出的節目，以前神風突擊隊員佐佐木友次為題的紀錄片。

圖為8月15日，東京武道館舉行的終戰紀念日哀悼儀式。（AP）

佐佐木友次身為神風突擊隊員，被命令自殺式攻擊敵艦，卻每次無視命令，編造各種理由返回基地。每次都被威脅軍法處置，但佐佐木就是9次出擊9次都活着回來。政府早已為他準備訃聞，他的家人甚至早認為他已死去。

佐佐木「貪生怕死」的「極大勇氣」，揭示着神風突擊隊是如何殘酷無稽。佐佐木在2016年逝世，朝日電視在2021年播放他的紀錄片，紀錄他戰時經歷與生前的遺言。

茂木表示，這類的題材獨特有趣，「9次突攻卻9次生還」，可以吸引年輕新一代的觀看。