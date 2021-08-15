塔利班入城｜組織執阿富汗成定局　當地婦女權益恐「回到原點」？

阿富汗政權變天在即，塔利班（Taliban）8月15日兵臨首都喀布爾（Kabul）城下，內政部表示會與塔利班「和平交接」，意味後者可能相隔二十年再次執政。

塔利班呼籲喀布爾民眾不要爭相逃離家園，強調無意損害他們的性命、財產和尊嚴。不過對於曾經活在塔利班五年統治的婦女而言，這次政權交接或可能令她們重回「黑暗時代」。



說到塔利班在上世紀90年代控制的阿富汗，當地曾出現多個具爭議的場面，包括世界遺產巴米揚大佛被炸毀、婦女「由頭包到落腳」等。因此外界憂慮，塔利班再次上台，這些場面只會再現。

爭取性別平等的百年之路

阿富汗婦女爭取權益之路長達一世紀，在1920年代，阿富汗王后索拉亞（Queen Soraya）為當地婦女引入當代教育制度，學習科學、歷史等課程。到了1960年代，國家憲法正式承認男女享有同等權利，女性開始晉身國會及政府部門。

阿富汗局勢：塔利班勢重新上台，外界憂慮當地婦女的權利可能再次受到嚴格限制。圖為8月10日，一批從北方地區逃離的婦女在首都喀布爾等待接受治療。（AP）

蘇聯在1970及80年代在阿富汗扶植親蘇政權時，當局加強女子接受教育的機會，同時立法禁止將女性作為解決部族爭議的「工具」、以及強迫寡婦改嫁亡夫兄弟等傷害婦女的習俗等，因此當地婦女的地位明確抬頭。

塔利班在1996至2001年統治阿富汗時，對民眾實施嚴格的伊斯蘭原教旨主義，其中對婦女的要求最為嚴格，包括強制她們穿上罩袍（burqa）、外出時須由男性監護人陪同、禁止上學、工作及到醫療中心等。

塔利班的「定心丸」會否奏效？

塔利班2001年倒台後至今，阿富汗婦女享有近二十年的自由生活，在政府、金融、教育和醫藥等領域都有婦女工作的身影，例如國會有超過四分一議員是女性、全國各地方政府部門有逾15萬女性公務員等。

阿富汗在1920年代開始為提供女子教育，塔利班重掌政權在即，雖然保證婦女可以繼續上學，惟當地不時存出塔利班武裝份子在校門外阻止女學生的情況。圖為7月25日，一批女學生在首都喀布爾一間學校內上課的場面。（Getty Images）

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）15日向英國廣播公司（BBC）強調，他們會尊重婦女權利，包括容許她們繼續上學和工作等，象徵組織與二十年前大有不同。事實上，有女性向《對話》（The Conversation）網站直言，塔利班根本不會有太大改變，禁止她們工作、破壞公立學校、圖書館等情況仍然存在，再加上塔利班的談判代表並沒有婦女參與，因此沙欣提及的「婦女是阿富汗的財產」、尊重婦女的承諾是否實現，看來仍是一大疑問。