塔利班入城｜布林肯否認阿富汗戰爭是越戰翻版

極端組織塔利班（Taliban）8月15日進入阿富汗首都，標誌着這個國家將再一次「改朝換代」。美國務卿布林肯15日接受美媒訪問時，談及美國阿富汗戰爭的結果，他稱這不是「越戰翻版」



他接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱：「這顯然不是（越南）西貢，美國已成功阻止針對美國的襲擊。」

布林肯稱，留在阿富汗根本不符合美國的利益。

他在評論阿富汗落入塔利班手中時稱，事實是阿富汗軍隊已不能捍衛這個國家。

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圖為阿富汗塔利班副領袖、首席談判代表巴拉達爾及代表團成員2021年3月18日抵達俄羅斯莫斯科出席和談。（Reuters）

布林肯接受美國廣播公司（ABC）訪問時談及美國大使館人員撤離的情況。他稱館方離開喀布爾是經過深思熟慮以及安全的。美國會致力確保身在喀布爾的職員安全。他說館方已在遷往喀布爾機場的路上。他稱職員已在離開大使館原址。

他稱已對塔利班說，如它干擾到美國人員，會面臨「迅速果斷的反應」。