阿富汗局勢｜銀行擠提使館迫爆　人群汽車擠滿市面設法離開喀布爾

阿富汗塔利班進入喀布爾，總統加尼（Ashraf Ghani）已離國逃亡。喀布爾市面目前已普遍恢復平靜，但部分道路擠滿汽車和人群，希望盡早離開。



根據網上流傳的照片和片段，喀布爾已普遍恢復平靜，政府軍已放棄抵抗或撤離。有武裝分子持槍坐在警車上，取代警察巡邏。

有片段顯示有民眾選擇離開，部分道路擠滿汽車和人群。大批民眾前往銀行提款，銀行櫃員機已被提取一空；美國及伊朗大使館內外擠滿人群排隊，等候簽證。更有片段顯示有大批已執拾細軟的居民，正徒步離開城市。

圖為8月15日，喀布爾伊朗大使館外擠滿人群，等候簽證。（Reuters）

Kabul this morning. Afghans crowding a visa processing center, trying to get visas to the United States. Stories of desperation. Many came up to me crying. pic.twitter.com/7l8PXBpY63 — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

Gridlock on the streets of #Kabul, a population in panic...trying to flee in the face of horrendous uncertainty. Pictures by @MalikMudassir2 pic.twitter.com/A2HVAWpnVg — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 15, 2021

Traffic in Kabul is overwhelmed. pic.twitter.com/BDECbtMn22 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 15, 2021

喀布爾機場已擠滿了人，外國使節人員與協助西方國家的阿富汗人，正等候運飛機離開。有網上流傳的短片顯示，大批人員正擁往美軍運輸機上，現場有美軍士兵持槍維持秩序。美國國防部發表聲明，稱在未來數天將加派軍機前往協助居住當地的美國人，使節及家屬人員離開。