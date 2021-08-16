阿富汗局勢｜伊斯蘭酋長國重臨　塔利班稱不再重蹈覆轍可信嗎？

塔利班將會接管政府，成立阿富汗伊斯蘭酋長國——一個他們過去曾建立政權時所取的名字。塔利班在1980年代曾協助美國擊退蘇聯，成立一個嚴格跟從伊斯蘭教法的國家。但他們在執行這個願景時卻把國家推向暴力、不穩、與成為恐怖份子的溫床，最終被美國等西方國家所推翻。



但隨着美國及北約撤退，他們重返喀布爾，象徵着塔利班的最終勝利。外界相信他們很快會把阿富汗，改回他們的名稱，阿富汗伊斯蘭酋長國。

在喀布爾，大批市民慌忙地執拾細軟，大量汽車擠滿街道，人民擠滿大使館與機場，希望盡快離開這個國家。他們害怕着，當年塔利班的恐怖管治會重臨。

圖為8月16日，塔利班的資深成員們公開一段預先錄製的影片。塔利班呼籲和平接政府。（Reuters）

第一個酋長國在1996年成立，武裝分子攻入聯合國駐喀布爾辦事處，帶走並以酷刑殺害前總統納吉布拉（Mohammed Najibullah）。同月，塔利班的「懲惡揚善」機構派出了道德警察，開展他們的「道德指導」。

男人被迫留鬍子、婦女被迫穿着罩袍、女子禁止上學、在無男人陪伴下婦女禁止外出、同時禁止女性外出工作。音樂被禁播，足球被禁賽，喀布爾的加齊體育場成為公開處刑場。

儘管遮斷了對外頻道，但外界不時可窺見阿富汗當年的情況：一名阿富汗的婦女跪在體育場內，在球門柱之間被槍殺。

圖為1996年12月，一名被指殺人犯罪的男子，被當街槍斃。（AP）

因全國教師大部分為女性關係，女性被禁止工作後全國學校幾乎陷入停頓。男性因被禁止在公開場所接觸女性，患病婦女在醫院失救死亡。醫院資源不足，有大量兒童死於可預防疾病。

1999年，居住在潘杰希爾河（Panjshir River）沿岸的一個營地，流離失所的人告訴《紐約時報》：「我們這裏每天都有兩個小孩會病死，我們能怎麼樣？」

佛像被視為偶像崇拜，建立於公元六世紀的世界遺產巴米揚大佛被炸毀。

圖為2001年11月，阿富汗戰爭爆發，北約使用轟炸機在北部城鎮地區開始轟炸，為軍隊開路。（AP）

2001年，蓋達組織向美國發動911襲擊，塔利班協助匿藏蓋達領袖拉登（Osama bin Laden）。美國決定發動反恐戰爭，入侵阿富汗。塔利班政權被推翻。

20年後，塔利班回朝。他們表示已汲取當年的教訓，承諾不會重蹈覆轍。他們承諾會接納非塔利班的人，承諾會給予女性一定教育，讓女性工作。有外界評論認為，這20年塔利班的領導人在巴基斯塔或波斯灣的生活，擴闊了他們的視野，他們不再是從阿富汗南部鄉下走出來的宗教狂熱分子。

然而沒有人知道他們的承諾是否可信，這亦將會在短時間內得意證實。居住城市的人民害怕當年的黑暗時代重臨，決定離開。