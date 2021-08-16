阿富汗導演求救信網民揪心：世界不應對我們置之不理

阿富汗電影製作人卡里米（Sahraa Karimi）在塔利班武裝分子攻陷阿富汗首都喀布爾之前曾發文求救，稱其正在對百姓實施暴行，阿富汗將重回黑暗統治時期。求救信在中國網路引起熱議。



8月13日，阿富汗電影製作人卡里米在Twitter上發文懇求世界同她一起「保護阿富汗人民」，並稱塔利班控制阿富汗是「一場人道主義危機」。

卡里米在文章中寫道：「在過去的數周裏，塔利班已經獲得了許多省份的控制權。他們屠殺了我們的人民，綁架了許多兒童，他們因服飾穿着殺害了一名婦女，他們折磨並殺害了我們最喜歡的喜劇演員之一，他們殺害了一名史詩學家。」

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!



I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don't be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 13, 2021

卡米爾稱塔利班的暴行使成千上萬的家庭流離失所，在喀布爾的難民營裏，搶劫時有發生，同時出現嬰兒沒有牛奶喝而夭折的情況。她強調，這是一場人道主義危機，然而世界對此噤若寒蟬。

卡米爾還在信中呼籲說：「世界不應該對我們置之不理。阿富汗人民需要支持，需要你們代表阿富汗的婦女、兒童、藝術家和電影製作者發聲。這種支持是我們目前最需要的幫助。」

該文章被譯成中文後迅速在中國網友群體中引起熱議。該文章由中國個人媒體號「導筒現場」刊載，目前在微信上已獲40萬轉載。中國網友對其遭遇感到同情，在評論中表示「世界好荒唐」、「字字看來皆是血」等；更有網友呼籲要「保護阿富汗女性權益」，「聯合國應站出來」等。

7月28日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，對阿富汗的情況感到憂慮，對塔利班在阿富汗攻擊平民的報道深感不安。

值得一提的是，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）也曾表示，他們過去在管治上的失敗，是因為他們當年不會領導國家。回應到會否再有用石頭砸死通姦女性，沙欣表示儘管他不是宗教學者，但要找到用石頭砸死女性的理由非常困難。

自1996年，塔利班在阿富汗曾建立政權。在統治的五年內，塔利班以最極端的伊斯蘭教義進行統治，包括禁止婦女教育及外出工作、關閉大學、隔絕公共場所男女間的接種、用石刑砸死通姦者等。