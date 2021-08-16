阿富汗局勢｜英媒：美軍在喀布爾機場擊斃2名槍手

在阿富汗喀布爾國際機場陷入混亂之際，路透社8月16日引述一名美國官員稱，美軍過去24小時分別在兩事件中擊斃2名槍手。



極端組織塔利班15日開進阿富汗首都喀布爾後，隨着總統加尼（Ashraf Ghani）下台去國、塔利班組成臨時政府，它勢將正式成為管治該國的組織。

大批民眾出於恐懼紛紛逃難。大批人湧到喀布爾國際機場的停機坪，爭先恐後地登機，冀能藉此離開。

混亂中有人死亡。有目擊者告訴路透稱，他看到５具屍體被送上一輛車。另一位目擊者說，不清楚他們是被槍殺還是被踩死的。

阿富汗局勢：塔利班取得首都喀布爾的控制權後，大批阿富汗民眾8月15日湧到喀布爾機場，希望可以乘塔飛機離國。（Reuters）

一位美國官員說，負責守衛機場的美軍16日較早時對空鳴槍以驅散人群。

官員們沒有即時對死亡事件評論。

想逃走的民眾有多絕望，在一段影片可見一斑。Twitter在16日流傳的一段影片顯示，一架美國C-17運輸機在喀布爾機場起飛後，有黑影從飛機上落下。阿富汗阿斯瓦卡通訊社（Asvaka News）16日更新資訊中，稱確認「當地人找到了從C-17飛機上掉落的人的遺體，共有3人」。