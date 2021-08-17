阿富汗局勢｜美國民調：近70%民眾不支持拜登政策

美國撤軍後，阿富汗政府迅速垮台，美國的信譽受到打擊。美國總統拜登（Joe Biden）依然表示不後悔撤軍的決定。但是美國多數民眾並不支持拜登的政策。



美國《國會山報》8月16日報道，一項新的民意調查顯示，大多數美國人不贊成拜登處理美國在阿富汗軍事行動的方式。

這項由特拉法加集團（The Trafalgar Group）進行的調查發現，69%的受訪美國人不贊成拜登處理美軍在阿富汗駐軍的方式，只有23%的人表示贊同。

阿富汗變天，在《紐約時報》看來，這意味着「美國時代的結束」，美國耗費20年、傾盡人力物力的防禦成果，短短幾個月內就被塔利班給抹去。而拜登主持了這最後一場恥辱的表演，這將被載入史冊。

美國有線新聞網絡（CNN）諷刺道，這是對美國海外形象的又一次打擊。拜登政府拙劣的撤軍行動不僅顯示出其管理不善，更凸顯出「美國想打造一個正常運轉的國家的願景是虛幻的」，其參與再多年都不會有任何作用。

美國撤軍導致美國的盟友——加尼（Ashraf Ghani）政府倒台，這也影響了美國的信譽。

《華盛頓郵報》報道稱，曾多次在阿富汗服役的美國陸軍預備役軍官、佛州共和黨議員華爾茲（Michael Waltz）為此質問稱，「無論古巴還是台灣（地區），誰還會冒着生命危險去信任美國？」