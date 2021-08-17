阿富汗局勢｜撤軍或許不是錯誤決定　惟執行失敗成拜登污點

阿富汗政府迅速倒台，塔利班政權回朝。阿富汗快速撤軍的決定，將成為拜登（Joe Biden）在任總統時的一個污點，不可避免地會遭受自國與國際間的批評。



拜登在8月16日，結束渡假後返回了白宮，就阿富汗情況發表演講。拜登表示將堅持自己的決定：「在這20年後，我艱辛的體會到從來也沒有撤出美軍的最好時機。」

拜登承認阿富汗政府的垮台比預期的要快得多，但把阿富汗遭迅速攻佔歸咎其政府。

圖為8月16日，阿富汗首都喀布爾街上，塔利班拿着武器巡邏。（Reuters）

拜登在上任後的半年，整體上的施政是成功的。他成功推動全國接種新冠疫苗計劃，一度遏止疫情，並推動在國會通過基建設施法案。但在外交上，阿富汗的撤軍成為了污點。

特別是在拜登宣稱「美國已回歸」，試圖恢復美國在世界舞台上的信譽並團結盟友之際，阿富汗的混亂無疑會削弱其威信。

在公開的一些撤退照片中，更讓人不禁想起當年越戰時的西貢淪陷，儘管當局一直否認兩者有可比性。

從阿富汗撤軍並非拜登首次決定，在他過去數任的政府也有撤軍的意思，包括前任總統特朗普（Donald Trump）。特朗普政府與塔利班和談，並定下撤退時間表。最初的時間定在2021年的5月，拜登上任後推遲至9月11日。

圖為8月16日，拜登正在與幕僚官員召開視像會議，討論阿富汗局勢。（Reuters）

拜登在演說中，表示到他會覺得在阿富汗多逗留一點時間，可以為其帶來什麼樣的變化，並表示到這是一場早該結束的戰事。

這個決定或許並沒有錯，在7月份芝加哥市議會調查（Chicago Council Survey）的一項民意調查，有七成的美國人支持拜登的撤軍決定，但這是塔利班開始推進之前。

前奧巴馬（Barack Obama）政府特別助理羅斯（Dennis Ross）表示，拜登需要解釋為何撤軍的進展與預期如此不同。奧巴馬政府前白宮顧問布魯恩（Brett Bruen）亦表示，負責給予總統意見，並把總統意願負諸實行的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對事件負有責任。