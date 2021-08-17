阿富汗局勢｜塔利班：大赦阿富汗政府官員　呼籲女性加入

塔利班（Taliban）8月15日取得阿富汗首都喀布爾（Kabul）的控制權後，當地不少民眾憂慮塔利班可能恢復以前的高壓統治，引起大批逃亡潮。不過塔利班則大派定心丸，呼籲官員繼續工作。



塔利班17日發表聲明「對所有人實行大赦，所以你應滿懷信心地開始日常生活」，他們稱將大赦阿富汗政府官員，並敦促他們回去工作。

聲明亦提到，伊斯蘭酋長國不希望女性成為受害者，指她們應根據回教法之下，留在政府架構內。不過塔利班指出，目前尚未掌握新政府的結構，但根據過往經驗，政府需要由全面的伊斯蘭領導，而且各派別都應該加入。

目前各方仍未承認塔利班的合法地位，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）16日表示，華府對阿富汗未來政府的態度，將取決於阿富汗新政府的行動。他提出華府與新政府合作的條件，包括保障包括婦孺在內的人民的基本權利、不窩藏恐怖分子等。

普賴斯亦稱，美國的阿富汗問題談判代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）仍卡塔爾繼續亦塔利班談判，並形容其中一些討論取得進展。