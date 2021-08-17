阿富汗局勢｜平民出逃畫面震撼　近640人擠爆美軍運輸機

曾依照嚴厲的伊斯蘭教法、以強硬手段統治民眾的阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日正式重掌國家執政權。在歷史陰影下，大批平民衝向機場，希望逃離塔利班的管治。一架從首都喀布爾（Kabul）出發的美軍C-17運輸機原本僅有134個座位，當天卻載了約640名阿富汗人離開。



↓幾百名阿富汗人追着一架美軍C-17運輸機跑：

↓美國政治專欄作家Benny Johnson稱，因為拜登，人民正在死去↓

How bad are the Taliban?



Afghans would rather cling to the underside of a C-17 Cargo jet & fall to their deaths than live under Taliban rule



An entire country is now terrorized because of Biden's failure & cruelty



People are dying because of Joe Biden. pic.twitter.com/rSkgzw8api — Benny (@bennyjohnson) August 16, 2021

美國新聞網站防務一號（Defense One）16日報道，美國空軍一架編號為Reach 871的C-17「全球霸王-3」運輸機15日從喀布爾飛往卡爾塔。機艙內部當時人滿為患，場面相當壯觀。

阿富汗局勢：圖為8月15日，一架從阿富汗首都喀布爾起飛的美軍C-17運輸機內擠滿阿富汗人。（Reuters）

Twitter用戶OSINTtechnical在16日較早前傳出飛機上載着800人的消息，但傳媒其後向美國防官員證實，當時機內的阿富汗人數沒那麼多。

> Ok how many people do you think are on your jet

>…

> 800 people on your jet?

>…

> Holy f-, holy cow… ok. https://t.co/nAwjaEWgr9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2021

報道引述美國防官員稱，他們原想把這些阿富汗人趕下機，不過最後決定帶他們一起走。