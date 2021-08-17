阿富汗局勢｜平民出逃畫面震撼　近640人擠爆美軍運輸機

曾依照嚴厲的伊斯蘭教法、以強硬手段統治民眾的阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日正式重掌國家執政權。在歷史陰影下，大批平民衝向機場，希望逃離塔利班的管治。一架從首都喀布爾（Kabul）出發的美軍C-17運輸機原本僅有134個座位，當天卻載了約640名阿富汗人離開。
↓幾百名阿富汗人追着一架美軍C-17運輸機跑：
↓美國政治專欄作家Benny Johnson稱，因為拜登，人民正在死去↓
How bad are the Taliban?— Benny (@bennyjohnson) August 16, 2021
Afghans would rather cling to the underside of a C-17 Cargo jet & fall to their deaths than live under Taliban rule
An entire country is now terrorized because of Biden's failure & cruelty
People are dying because of Joe Biden. pic.twitter.com/rSkgzw8api
美國新聞網站防務一號（Defense One）16日報道，美國空軍一架編號為Reach 871的C-17「全球霸王-3」運輸機15日從喀布爾飛往卡爾塔。機艙內部當時人滿為患，場面相當壯觀。
Twitter用戶OSINTtechnical在16日較早前傳出飛機上載着800人的消息，但傳媒其後向美國防官員證實，當時機內的阿富汗人數沒那麼多。
> Ok how many people do you think are on your jet— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2021
>…
> 800 people on your jet?
>…
> Holy f-, holy cow… ok. https://t.co/nAwjaEWgr9
阿富汗總統逃亡 現金塞滿4輛車1架直升機 部份帶不走遺機場跑道阿富汗局勢｜美國暫停撤僑飛機升降 以驅散急欲逃亡的阿富汗人阿富汗塔利班掌權大批人急欲去國機場亂象橫生 但有人連逃也不敢阿富汗變天｜大批平民湧至喀布爾機場逃離 最少5人喪生
報道引述美國防官員稱，他們原想把這些阿富汗人趕下機，不過最後決定帶他們一起走。