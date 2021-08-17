日本外相訪問埃及　與總統塞西討論阿富汗局勢

日本外相茂木敏充展開中東訪問之旅，8月16日抵達首站埃及首都開羅（Cairo），並與埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）等官員舉行會談，期間對阿富汗局勢表達共同關切。
茂木敏充16日在開羅分別與總統塞西及外長舒克里（Sameh Shoukry）舉行會談，雙方對阿富汗局勢表達共同關切，並同意合作避免阿富汗成為進一步不穩定因素。另外他們亦討論加強日本和埃及關係，以及以巴和平問題。
共同社17日報道，茂木敏充肯定埃及為穩定以巴勒斯坦問題為首的中東局勢所做的努力，對密切合作表明積極態度，並表示希望日本和埃及在抗疫方面合作。
最初の訪問先、エジプトを訪問しました。悠久の歴史を見守ってきたギザのピラミッドの目の前には、日本の支援により、ツタンカーメンの黃金マスク等を展示する大エジプト博物館が完成しつつあります。エルシーシ大統領、シュクリ外相との間で、二國間関係の強化、中東情勢等について意見交換しました。 pic.twitter.com/C7jVJ1Oz34— 茂木敏充 (@moteging) August 16, 2021
茂木敏充今次是繼去年10月的沙特阿拉伯及科威特之行後，再次訪問中東。他結束訪問埃及後，將依次造問訪巴勒斯坦、以色列、約旦、土耳其、伊朗與卡塔爾，並在24日返國。
日本《每日新聞》分析，中東地區是日本的生命線，日本80%以上的石油進口皆依賴於中東，茂木敏充此行目的為加強與中東國家的關係。
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