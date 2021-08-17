阿富汗局勢｜美國防部：擬用三個軍事基地接收2.2萬名阿富汗人

阿富汗政局變天，塔利班再度掌權，當地民眾湧入首都喀布爾（Kabul）機場，爭相登上飛機的畫面震驚全球。美國國防部發言人8月16日表示，華府準備動用美國境內的三個軍事基地接收近2.2萬名阿富汗公民。



美國《國會山報》16日報道，目前美國計劃在維珍尼亞州、德克薩斯州和威斯康星州的三座軍事基地接收離鄉別井的阿富汗人，預期在三到四個星期之後，可容納多達2.2萬名阿富汗公民。

美國國防部新聞秘書科比（John Kirby）表示，如有必要，五角大樓將可為曾與美國合作、但目前擔心遭到塔利班報復的阿富汗公民找到新的初步安置地點。報道稱，目前大約有2萬名阿富汗公民及其數千名家庭成員一直在尋求前往美國的特殊移民簽證。

8月16日，一架美軍C-17運輸機準備在喀布爾機場起飛時，數百名阿富汗民眾在旁邊追趕，希望可以登機離開。（AP）

美國有線電視新聞網絡（CNN）14日引述消息人士報道，華府正在努力與卡塔爾完成有關臨時安置數千名曾與美軍合作阿富汗公民的協議。消息人士指出，該批難民人數有近8,000人，並預計一旦達成協議，首批1,000名至2,000名阿富汗公民可能「很快」抵達卡塔爾。