女飼養員示範餵食突被拖入「鱷魚池」　男遊客挺身相助肉搏猛獸

如果眼前有人被兇猛動物咬住，你會有何反應？美國猶他州一所爬行動物中心日前發生一宗驚險意外，一名女飼養員在向遊客解說時，突然遭鱷魚咬住，更被拖進圍欄內的水池中。一名遊客見狀即挺身而出，跳進池中壓在鱷魚身上，幫助女飼養員逃出鱷口。



綜合外媒報道，事發當日男遊客韋斯文(Donnie Wiseman)正與妻兒參加在爬行動物中心(Scales and Tails Utah)舉行的一項生日活動，當時一名女飼養員打開圍欄示範餵食鱷魚，卻突遭鱷魚咬住手部並拖進圍欄內的水池中。

▼遊客鱷口救人過程▼



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雖然當時情況危急，但該女飼養員仍相當冷靜，更試圖安撫鱷魚，並以雙腳夾住鱷魚頭部免被其進一步拉扯。在旁的韋斯文目睹情況，一邊大喊「我們遇到麻煩了」求援，一邊就跳進池中，用身體壓住失控的鱷魚，並與其他遊客合力協助女飼養員逃出鱷口，最終所有人都安全脫困。

據美聯社報道，該爬行動物中心東主理查斯（Shane Richins）表示，該女飼養員事發時像平常一樣打開圍欄餵鱷魚，但鱷魚這次「變得有點活潑了」，又承諾會檢討與鱷魚互動時的措施，中心又向出手相助的遊客致謝，感激他們既救了飼養員，又保護了鱷魚。

據報道指，韋斯文的妻子有救護經驗，在救護人員抵達前一直幫忙處理傷患。該女飼養員其後被送院治理，目前恢復情況良好。