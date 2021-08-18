阿富汗人欲登機逃離喀布爾　美軍運輸機發現人體殘骸並展開調查

美國空軍8月17日表示，一架由阿富汗喀布爾機場出發的美軍C-17運輸機，17日在卡塔爾的空軍基地降落後，機身發現人體殘骸，將會展開調查。



塔利班進入阿富汗首都喀布爾後，民眾紛紛湧入國際機場，部分人更企圖攔截美軍軍機，希望能成功登機離開。

一架C-17運輸機降落喀布爾機場後，準備將疏散平民所需的設備卸下，但周圍突然有一群平民湧上並企圖登機，基於安全原因，當刻決定關閉艙門緊急起飛離開。

↓幾百名阿富汗人追着一架美軍C-17運輸機跑：

美國官員稱，雖然美軍知道當時有阿富汗人正在爬上飛機的機翼，但他們不知道有人爭先恐後地鑽進飛機機輪。飛機起飛之後，機組人員很快意識到他們無法完全收回起落架，一名機組人員前去舷窗查看機輪，豈料看到數量不明的阿富汗人人體殘骸，顯然是這些阿富汗人藏在機輪裏，然後被起落架壓倒。

上述C-17運輸機與8月16日晚超量載運640名阿富汗人離開的C-17運輸機，並非屬同一架飛機。