阿富汗局勢｜塔利班承諾給予女性權利　稱今時不同往日是否可信？

塔利班在8月17日召開記者會。記者會上發言人表示，今天的塔利班不再是20年前的塔利班，承諾不會秋後算帳，同時亦表明女性將會受到保護，可以接受教育及工作。



20年前塔利班掌權時，以最極端的伊斯蘭教法管治，對社會及人權造成嚴重破壞，包括禁止女性就業及上學。違例者可被鞭打，甚至處決。

面對女性權利的疑問，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上表示，他們將會在伊斯蘭教法基礎下，保護女性權利。穆賈希德稱女性可接受教育及工作，在社會上活躍。

圖為2001年11月，一名穿着遮蓋全身包括臉部的伊斯蘭服裝波卡的女性。（Reuters）

穆賈希德未有具體說明女性的權利，但稱會在未來政府正式成立後訂明有關規則。

在同日，塔利班宣布對阿富汗大赦，並表示希望婦女能加入政府。

沒有人知道塔利班的承諾是否值得信任。英國廣播公司（BBC）訪問阿富汗當地女性，有女性表示不會相信他們的說話：「這只是一個詭計，我們會被引誘到外面然後遭受懲罰。」

但也有人認為值得觀察：「能夠工作並接受教育，是我對自由的定義，這也是我的底線。」「只要我的學習和工作權利受到保護，我不介意戴上希賈布（Hijab）頭巾，因為我居住在一個伊斯蘭的國家。我會願意接受伊斯蘭的穿着要求，但我拒絕穿波卡（Burqa）罩袍，那不是伊斯蘭穿着規範。」

阿富汗的城鄉差距甚大，特別是在過去20年在美軍等西方國家控制的大城市中，社會文化相對開放。BBC過去曾訪問過一些在鄉村生活、現時在前線戰鬥的塔利班指揮官，他們曾表示不會容許女性上學接受教育。

目前尚不清楚塔利班的保障是全國性，還是僅限部分城市，或會否真正兌現承諾。