阿富汗局勢｜塔利班掌權後舉行首次記者會　承諾不再生產毒品

塔利班組織控制阿富汗後，8月17日在首都喀布爾第一次召開記者會。發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上做出阿富汗將停止生產毒品等承諾。



LIVE: The Taliban holds a news conference in Kabul.



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8月17日，穆賈希德在記者會上說，「我們向我們的同胞和國際社會保證，我們不會再生產任何毒品。2001年，如果你們還記得，我們在2001年將毒品內容生產歸零，但不幸的是，當時我們的國家被佔領，甚至政府層面也為毒品的再生產鋪平了道路——每個人都捲入其中。」

「但是從現在開始，沒有人會參與進來，沒有人可以參與毒品走私。今天，當我們進入喀布爾時，我們看到許多年輕人坐在橋下或牆邊，他們正在吸毒。這太不幸了。看到這些對未來沒有任何信心的年輕人，我感到很難過。從現在開始，阿富汗將是一個無毒國家，但我們需要國際援助。國際社會應該幫助我們，以便我們能夠擁有替代作物。我們可以提供替代作物。然後，當然，很快，我們就可以結束生產毒品。」