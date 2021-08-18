阿富汗局勢︱傳塔利班在賈拉拉巴德市向集會者開槍　3死多人傷

外媒8月18日報道，在阿富汗東部省份楠格哈爾省（Nangarhar），塔利班組織武裝分子向反塔利班的集會參與者開槍，路透社引述兩名目擊者及一名前警察官員指，至少3人死亡、10多人受傷。



阿富汗帕傑瓦克通訊社（Pajhwok Afghan News）指，事件發生在楠格哈爾省的省會賈拉拉巴德市（Jalalabad City），塔利班向示威者開槍，也有一些記者被打。

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

俄媒引述當地消息人士稱，在東部楠格哈爾省，塔利班成員向聚集在那裏支持阿富汗國旗的人們開槍。

▼阿富汗變天後，到處可見塔利班武裝分子（請點擊圖集瀏覽）▼

塔利班8月15日進入喀布爾，並控制總統府。塔利班17日宣佈在阿富汗全境實施「大赦」，並敦促女性加入其政府，以圖平息首都喀布爾的緊張情緒。

目前塔利班正在鞏固對阿富汗的控制，塔利班領導人告訴該組織武裝分子，禁止進入喀布爾的私人住宅和偷竊私人車輛。