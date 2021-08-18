阿富汗局勢︱不種罌粟何來收入　塔利班執政面對的困難

阿富汗變天，塔利班重新掌權。塔利班在8月17日召開記者會，當中強調他們已不再是當年的塔利班，他們承諾不會秋後算帳、不會讓阿富汗成為恐怖主義溫床、給予女性一定權利等等，但他們的管治將面臨相當的困難。



阿富汗要即時面對的，是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的問題。儘管目前阿富汗每日新增的感染人數只有百多宗，但這相信很大程度是國家陷入混亂，醫療系統不足缺乏檢測下呈現的假象。特別是高傳染力的Delta變種病毒威脅，當地隨時可以爆發疫情。

同時，阿富汗正面對乾旱與糧食不足的問題，聯合國世界糧食計劃署（WFP）在日前才警告阿富汗全國有廣大範圍的營養不足，近200萬名兒童面臨饑餓。

圖為8月17日，阿富汗喀布爾街道上站岡的塔利班武裝士兵。（Reuters）

塔利班需要面對國庫不足的問題，據聞總統加尼（Ashraf Ghani）帶同大量現金流亡，美國亦凍結了阿富汗在國外的資產。

同時塔利班過去的收入，都是依賴非法勾檔。根據聯合國6月的一份報告，塔利班的收益主要來自綁架賺取贖金，生產及運輸毒品。在20年前的塔利班政權，種植罌粟成為了國家收入的一大部分，接下來才是一些礦產和製造輸出。

塔利班在記者會上表明，阿富汗不會成為毒品生產國，不會種植罌粟。若塔利班信守承諾——這當然是一件好事——將代表阿富汗在建設和經濟發展上，將最少一段時間嚴重依賴別國援助。

圖為8月17日，有喀布爾的女性走上街頭要求塔利班保障她們的權利。（Reuters）

另一方面，塔利班亦面臨管治與執行承諾的挑戰。外界普遍對塔利班的承諾抱懷疑態度，一部分是由於媒體不時發現塔利班對外宣傳，與下層人員執行時出現矛盾和衝突有關。例如塔利班表明所有人可以聆聽他們喜歡的歌曲，卻有記者發現有人因收聽「不體面」的樂曲遭受懲罰。

塔利班承諾會容許女性接受教育及工作，這亦與20年前他們的形象大相徑庭：當年的塔利班出動「道德警察」，懲罰不合乎「道德規範」的人。包括禁止女性獨自上街、禁止女性學習和就業，會鞭打穿着「不體面」的女性，甚至公開處刑。

隨着塔利班掌政已成定局，全球亦將聚焦塔利班會否信守諾言，否則人民只會再度受苦，國家陷入又一場的混亂。