王毅與東盟緬甸問題特使兼汶萊外交主管部長通話

中國外長王毅8月18日應約與東盟緬甸問題特使兼汶萊外交主管部長艾瑞萬（Erywan Yusof，前譯優素福）通話，王毅感謝汶方支持提升中國與東盟關係定位，希望汶方繼續發揮積極作用，確保中國與東盟建立對話關係30周年紀念會議取得成功。



2021年8月18日，中國外長王毅應約同東盟緬甸問題特使兼汶萊外交主管部長艾瑞萬通話，對汶萊作為東盟輪值主席國為推動中國與東盟關係發展作出的貢獻表示讚賞。

2021年8月3日，國務委員兼外長王毅以視頻方式出席東盟與中日韓（10+3）外長會。（中國外交部官網）

會議中，王毅並對感謝汶方支持提升中國與東盟關係定位，希望汶方繼續發揮積極作用，確保中國與東盟建立對話關係30周年紀念會議取得成功，達成更多重要成果。

會議中，王毅表示，在9月中，將迎來建交30周年的重要日子，希望雙方以此為契機，弘揚傳統友好，加強「一帶一路」合作，推動中國與汶萊戰略合作夥伴關係取得新發展。

將向汶萊援助一批疫苗

王毅也表示，抗疫合作仍是當務之急，中方高度重視汶方需求，將向汶方援助一批疫苗並儘快運達，在汶方最需要的時候助一臂之力。

王毅聽取艾瑞萬對緬甸當前局勢的看法後表示，中國和東盟國家同為緬甸的朋友，都希望緬甸實現和平穩定。

艾瑞萬感謝中方在文面臨新一波疫情考驗時繼續給予醫療物資和疫苗援助，希望雙方以建交30周年為里程碑，充分發揮政府間聯合指導委員會作用，進一步加強能源、農業、漁業等各領域合作。