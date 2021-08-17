阿富汗局勢｜王毅與俄羅斯外長通話　敦促塔利班建立包容政治

塔利班（Taliban）8月15日取得阿富汗控制權後，中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，討論阿富汗局勢。中俄兩國敦促阿富汗新政權約束、打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力。



中國外交部17日表示，王毅16日向拉夫羅夫稱，阿富汗局勢出現劇變，前政權不戰而垮，塔利班宣佈取得勝利。他指出國際輿論普遍認為，這一結局有其內在邏輯和必然性，標誌着軍事干預、強權政治不得人心，終將失敗。

王毅認為，中俄有必要在阿富汗問題上加強戰略溝通與協作，包括維護兩國在阿富汗的正當利益，推動塔利班負責任保障中俄人員、機構和企業的安全。

他們亦提出鼓勵塔利班奉行温和穩健的宗教政策，與各方共同建立開放包容的政治架構，奉行和平友好的對外政策，與鄰國和睦相處，實現阿富汗的重建和發展。

王毅同時敦促阿富汗新政權應與各類國際恐怖勢力劃清界限，約束、打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力，防止阿富汗再度成為恐怖極端勢力的聚集地。

俄羅斯外交部亦公布兩人通話的消息，稱針對阿富汗局勢及其對地區局勢影響，拉夫羅夫與王毅就加強在聯合國的外交協調交換意見。另外他們亦就即將舉行的雙邊、上合組織內以及其他多邊形式框架下接觸。