中國外交部：盼阿富汗組建開放包容與具廣泛代表性的政府

塔利班重新執掌阿富汗政權後，外界關注中國會否承認塔利班政府，中國外交部發言人趙立堅8月18日被問到此問題，他稱，國際慣例是，如要承認一個政府，首先要等到這個政府組建之後。他又指，希望阿富汗能組建一個開放包容、有廣泛代表性的政府。



在8月18日的中國外交部例行記者會上，有記者問到「中方是否打算承認阿富汗塔利班政府？若目前不承認，將在什麼情況下承認？」趙立堅回應稱，國際慣例是，如要承認一個政府，首先要等到這個政府組建之後。

在塔利班掌權前，王毅在天津會見塔利班領導人（請點擊瀏覽大圖）：

趙立堅強調，中方在阿富汗問題上的立場是一貫、明確的，「我們希望阿富汗能夠組建一個開放包容、有廣泛代表性的政府，呼應本國人民和國際社會的普遍期待和願望。」

此前，中國外交部發言人華春瑩在8月16日的例行記者會上也曾回應這個問題。華春瑩表示，中方在充分尊重阿富汗國家主權及國內各派意願基礎上，同阿富汗塔利班等保持着聯繫和溝通，一直為推動政治解決阿富汗問題發揮建設作用。

華春瑩說，中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。

華春瑩強調，對包括阿富汗在內的世界上所有國家，中方的立場都是不干涉別國內政，都尊重各國人民自主選擇他們的發展道路，自主決定他們的命運前途，中方這一立場一以貫之。