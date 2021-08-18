阿富汗局勢｜約翰遜遭議員炮轟撤軍失算　英國將接收兩萬難民

英國國會復會召開緊急會議討論阿富汗局勢。議員8月18日就阿富汗落入塔利班控制炮轟首相約翰遜（Boris Johnson）和美國總統拜登（Joe Biden），形容是情報、領導和道德義務的失敗。
約翰遜表示，拜登決定撤軍之後，英國的選擇不多，只好跟隨決定。他指，西方不能於沒有美國後勤、空中力量和軍力的情況繼續這項美國主導的任務。對於塔利班表示將不會報復，約翰遜回應稱將以他們的行為作出判斷，而非他們的說話。
工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）批評約翰遜領導馬虎。他指，政府對阿富汗部隊的抵抗能力有重大失算，政府面對塔利班的威脅也過度自滿。前首相文翠珊（Theresa May）同樣質疑英國為何失算，「我們是否只是覺得要跟隨美國，準備不充分卻希望成功，希望最終成事。」
英國正在撤走約4,000名身處阿富汗的英國人以及數以千計曾協助英國的阿富汗人。約翰遜指，新的難民安置計劃將開放給最多2萬名阿富汗人於未來幾年到英國，今年名額有5,000人。他提到，英國將團結國際社會制定應對塔利班的明確計劃。
阿富汗局勢︱英國防參謀長：塔利班或變得更加通情達理中國外交部：盼阿富汗組建開放包容與具廣泛代表性的政府阿富汗流亡總統加尼身在阿聯酋 防長籲國際刑警組織拘捕他阿富汗局勢︱喀布爾人：街上女性人數少 罩袍漲價10倍