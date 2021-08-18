阿富汗局勢｜約翰遜遭議員炮轟撤軍失算　英國將接收兩萬難民

英國國會復會召開緊急會議討論阿富汗局勢。議員8月18日就阿富汗落入塔利班控制炮轟首相約翰遜（Boris Johnson）和美國總統拜登（Joe Biden），形容是情報、領導和道德義務的失敗。



約翰遜表示，拜登決定撤軍之後，英國的選擇不多，只好跟隨決定。他指，西方不能於沒有美國後勤、空中力量和軍力的情況繼續這項美國主導的任務。對於塔利班表示將不會報復，約翰遜回應稱將以他們的行為作出判斷，而非他們的說話。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）批評約翰遜領導馬虎。他指，政府對阿富汗部隊的抵抗能力有重大失算，政府面對塔利班的威脅也過度自滿。前首相文翠珊（Theresa May）同樣質疑英國為何失算，「我們是否只是覺得要跟隨美國，準備不充分卻希望成功，希望最終成事。」

圖為2021年8月18日，英國首相約翰遜離開首相府前往國會。（AP）

英國正在撤走約4,000名身處阿富汗的英國人以及數以千計曾協助英國的阿富汗人。約翰遜指，新的難民安置計劃將開放給最多2萬名阿富汗人於未來幾年到英國，今年名額有5,000人。他提到，英國將團結國際社會制定應對塔利班的明確計劃。